Подмосковью нужно пополнить запасы первой и третьей групп крови

26 октября 2026, 16:43

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Донорская кровь первой положительной и отрицательной и третьей положительной группы необходима больницам Московской области. Кроме того, есть потребность во второй группе крови с положительным и отрицательным резус-фактором. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.



