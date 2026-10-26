Подмосковью нужно пополнить запасы первой и третьей групп крови
Донорская кровь первой положительной и отрицательной и третьей положительной группы необходима больницам Московской области. Кроме того, есть потребность во второй группе крови с положительным и отрицательным резус-фактором. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.
Донорам положена выплата на питание в размере 1 106 рублей и два оплаченных выходных — на день сдачи крови и дополнительный день отдыха.«Доноры, ваша кровь — это уникальный ресурс, который невозможно воссоздать. И именно ваша готовность уделить полчаса своего времени может стать решающим фактором в борьбе за жизнь пациентов», — сказала заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.