Подольчанин выиграл серебро на первенстве мира по тхэквондо ИТФ в Италии
Спортсмен из Подольска Алексей Гравов стал серебряным призером чемпионата и первенства мира по тхэквондо ИТФ, которые проходили в Италии с 5 по 13 октября. В составе сборной России он также получил бронзовую медаль в командном зачете, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Гравов выступал в дисциплине «Специальная техника» среди юниоров 16-17 лет. В соревнованиях по перепрыжке номо чаги участники выполняли прыжок в длину через два барьера с разбиванием доски. Начальная дистанция составляла 2,5 метра и увеличивалась в течение 13 раундов.
В напряженной борьбе, длившейся более двух часов, Гравов показал результат в 3,15 метра, что принесло ему второе место. Это был дебют спортсмена на соревнованиях мирового уровня. Ранее, в марте, он уже становился чемпионом России в этой же дисциплине.
Сборная России, в состав которой вошли 85 спортсменов, 28 тренеров и 3 представителя, заняла третье общекомандное место. В медальном зачете россияне уступили только командам Северной Кореи и Греции. Общий результат сборной — 66 наград: 11 золотых, 19 серебряных и 36 бронзовых медалей.
