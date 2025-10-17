Подольчанин выиграл серебро на первенстве мира по тхэквондо ИТФ в Италии

17 октября 2025, 09:41

Фото: istockphoto / FOTOKITA

Спортсмен из Подольска Алексей Гравов стал серебряным призером чемпионата и первенства мира по тхэквондо ИТФ, которые проходили в Италии с 5 по 13 октября. В составе сборной России он также получил бронзовую медаль в командном зачете, сообщает пресс-служба администрации городского округа.