Зарайский режиссёр Архипов победил на окружном этапе премии Russian Event Awards

17 октября 2025, 09:30

Видео: пресс-служба администрации м.о. Зарайск

Режиссёр из Зарайска Илья Архипов одержал победу на окружном этапе международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards с театрализованной постановкой «Путь». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Постановка посвящена переносу чудотворной иконы Николая Угодника из Корсуни в Зарайск 800 лет назад. Героями истории стали князь Зарайского края Фёдор и княгиня Евпраксия, монах Ефстафий из Херсонеса, современная жительница Зарайска и её сын, а также Николай Чудотворец.





«Проект высоко оценили на конкурсе, где свои лучшие работы представили более 150 участников из разных городов Центрального и Северо-Западного федеральных округов», — говорится в сообщении.