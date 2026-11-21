21 ноября 2026, 18:06

Фото: Мария Андрюхина

В Подольске подвели итоги областного общественно-культурного проекта «Краса Подмосковья». Первое место заняла председатель Подольского отделения «Опоры России», предприниматель Татьяна Яковлева.







Жительница Подольска Галина Чекмарёва заняла второе место. Третье место досталось Ларисе Мальцевой из Химок. Жюри также отметило остальных участниц в различных номинациях.





«Я, конечно, счастлива, что победила. Для меня это большая честь. Мне очень близка тема традиций. Хочется, чтобы в каждой семье создавались свои традиции, потому что это очень укрепляет семью», — заявила Татьяна Яковлева.





Она рассказала, что осуществила свою мечту: смогла прочитать стихотворение на сцене, а также сыграть на ханге.



В этом году до финала конкурса добрались восемь участниц: пятеро из Подольска, по одной из Бутова, Чехова и Химок. Их возраст варьируется от 18 до 63 лет. Девушки представили себя жюри и аудитории, поведали о своих семейных традициях, продемонстрировали таланты и поделились жизненными принципами.



Участницы делились рецептами блюд, которые передаются в их семьях из поколения в поколение. Галина Чекмарёва продемонстрировала традиционное платье, сшитое из ткани, сотканной её бабушкой. Татьяна Яковлева рассказала о семейной традиции, которая со временем превратилась в семейный бизнес, — о русской бане.





«Мне кажется, Краса Подмосковья должна быть воспитанной, целеустремлённой, глубокой. Она должна чтить историю своих предков, знать, откуда родом, и передавать эти знания детям, потому что в них — будущее нашей страны. Внешность здесь на втором плане», — поделилась создатель проекта, дизайнер Наталья Советская.





В следующем году география проекта расширится. Организаторы намерены пригласить участниц из разных стран, чтобы те продемонстрировали уникальность своих традиций и культурных особенностей.



В этом году в жюри вошли представители Министерства информации и молодёжной политики Московской области, депутаты Московской областной думы и Совета депутатов городского округа Подольск. Также в состав жюри вошли заслуженный работник культуры России Лариса Преториус и певец Данко, который в конце вечера выступил перед собравшимися.