Подольск начали украшать ко Дню Победы
Масштабные работы по украшению улиц, площадей и скверов ко Дню Победы начались в Подольске. Преображение коснётся всех микрорайонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Особое внимание уделяется знаковым местам округа и въездным группам.
«Например, на разворотном круге Южного обхода устанавливают вертикальные флаги на гибкой стойке, а на разворотном круге улицы Орджоникидзе — инсталляцию из 30 четырехметровых флагов», — говорится в сообщении.Флаги установят также на бульваре 65-летия Победы и на улице Академика Доллежаля, а у здания администрации и у стелы «Подольск — город трудовой доблести» в сквере Поколений появятся красные звёзды. Кроме того, в некоторых районах обустроят праздничные инсталляции и подключат световые консоли.