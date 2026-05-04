Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 4 мая по 8 июня
График движения пригородных поездов Ленинградского направления, включая МЦД-3, изменится с 4 мая по 8 июня из-за ремонтных работ на станции Зеленоград-Крюково. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
В связи с ремонтом часть поездов, курсирующих между станциями Зеленоград-Крюково и Останкино, отменят. Интервалы на МЦД-3 увеличатся по ночам до получаса.
«Кроме того, временно уберут часть поездов на участке Москва — Тверь — Москва, у ряда составов сократят маршрут и изменят время отправления и прибытия», — говорится в сообщении.Узнать актуальное расписание пассажиры могут на вокзалах и станциях, а также на сайте компании-перевозчика и в приложении «РЖД Пассажирам».