Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 4 мая по 8 июня

04 мая 2026, 10:18

График движения пригородных поездов Ленинградского направления, включая МЦД-3, изменится с 4 мая по 8 июня из-за ремонтных работ на станции Зеленоград-Крюково. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.





В связи с ремонтом часть поездов, курсирующих между станциями Зеленоград-Крюково и Останкино, отменят. Интервалы на МЦД-3 увеличатся по ночам до получаса.





«Кроме того, временно уберут часть поездов на участке Москва — Тверь — Москва, у ряда составов сократят маршрут и изменят время отправления и прибытия», — говорится в сообщении.