Подольск обновит тепловые сети и коммунальную инфраструктуру в 2026 году
В Подольске в 2026 году планируют капитально модернизировать более 29 км тепловых сетей, 15 котельных и свыше 20 объектов водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил глава округа Григорий Артамонов на рабочей встрече по вопросам развития инженерной инфраструктуры.
По словам Артамонова, работы выполнят в рамках государственных и инвестиционных программ. Также ведётся проектирование модернизации ливневой канализации на территории всего округа.
Отдельное внимание уделили подготовке к отопительному сезону 2026–2027 годов. Город намерен получить паспорт готовности до 15 октября.
Власти подчеркивают, что модернизация направлена на повышение надёжности коммунальных систем и устойчивую работу городской инфраструктуры.
