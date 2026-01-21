Подольск обновит тепловые сети и коммунальную инфраструктуру в 2026 году

21 января 2026, 17:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольске в 2026 году планируют капитально модернизировать более 29 км тепловых сетей, 15 котельных и свыше 20 объектов водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил глава округа Григорий Артамонов на рабочей встрече по вопросам развития инженерной инфраструктуры.







По словам Артамонова, работы выполнят в рамках государственных и инвестиционных программ. Также ведётся проектирование модернизации ливневой канализации на территории всего округа.



Отдельное внимание уделили подготовке к отопительному сезону 2026–2027 годов. Город намерен получить паспорт готовности до 15 октября.



Власти подчеркивают, что модернизация направлена на повышение надёжности коммунальных систем и устойчивую работу городской инфраструктуры.