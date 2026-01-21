В Люберцах обновляют дошкольное отделение школы №26

21 января 2026, 17:13

Видео: Министерство строительного комплекса Московской области

В дошкольном корпусе школы №26 на улице Коммунистическая, 12А в Люберцах продолжается капитальный ремонт. По информации пресс-службы Минстроя Подмосковья, подрядчик завершил демонтаж и приступил к общестроительным и отделочным работам, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Площадь объекта составляет 1 711 кв. м. В рамках капремонта предусмотрены замена окон, возведение внутренних перегородок, монтаж вентиляционных коробов, покраска стен, устройство полов, установка дверей и осветительных приборов. Также обновят пищеблок и инженерные сети — водоснабжение, канализацию, отопление и электрику, проведут фасадные и кровельные работы. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.



Завершение реконструкции и ввод здания в эксплуатацию намечены на 2026 год.