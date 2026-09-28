Подольск принял Спартакиаду госслужащих по городошному спорту
Турнир по городошному спорту в рамках XVIII Спартакиады среди сотрудников федеральных органов государственной власти России состоялся в Подольске в субботу, 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Соревнования проходили на городошных площадках спорткомплекса «Труд». Участниками турнира стали команды ключевых федеральных министерств и ведомств.
Турнир организовали Центральный спортивный совет государственной службы и Федеральная дирекция спортивных мероприятий Минспорта РФ.«Победу на соревнованиях одержала сборная министерства сельского хозяйства РФ. Серебро завоевала команда Гохрана. А на третью ступень пьедестала почёта поднялась команда Госдумы», — говорится в сообщении.