Подольск стал побратимом белорусского города Борисов
Побратимское соглашение подписали подмосковный Подольск и белорусский город Борисов, мероприятие состоялось 3 июля — в День независимости Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Подольск.
Соглашение было подписано в ходе визита подольской делегации в Борисов. Глава делегации — первый замглавы округа Владимир Кравцов — рассказал о перспективах побратимства.
«Администрация округа Подольск не в первый раз взаимодействует с городом Борисов, и теперь наше взаимодействие станет более продуктивным», — заявил Владимир Кравцов.Города побратимы обмениваются опытом, разрабатывают различные совместные проекты и устраивают мероприятия.
Кравцов также поздравил жителей Республики Беларусь с Днём независимости.