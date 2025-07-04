Подольск стал побратимом белорусского города Борисов

04 июля 2025, 10:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Побратимское соглашение подписали подмосковный Подольск и белорусский город Борисов, мероприятие состоялось 3 июля — в День независимости Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Подольск.





Соглашение было подписано в ходе визита подольской делегации в Борисов. Глава делегации — первый замглавы округа Владимир Кравцов — рассказал о перспективах побратимства.





«Администрация округа Подольск не в первый раз взаимодействует с городом Борисов, и теперь наше взаимодействие станет более продуктивным», — заявил Владимир Кравцов.