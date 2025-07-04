В Подмосковье к услуге по согласованию границ участков земли подключили ИИ

04 июля 2025, 09:29

оригинал Фото: медиасток.рф

Услугу по согласованию границ земельных участок на госпортале Московской области оптимизировали: теперь прикреплённые документы проверяет искусственный интеллект. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





