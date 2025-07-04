В Подмосковье к услуге по согласованию границ участков земли подключили ИИ
Услугу по согласованию границ земельных участок на госпортале Московской области оптимизировали: теперь прикреплённые документы проверяет искусственный интеллект. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Согласовать границы земельных участков в онлайн-режиме в Московской области можно, если участок прилегает к муниципальным землям или землям неразграниченной государственной собственности.«Нейросеть выступает в роли интеллектуального ассистента при согласовании границ земельных участков: она автоматически выявляет некорректно загруженные документы. Нововведение позволит значительно сократить число отказов в оказании услуги», — отметила министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.