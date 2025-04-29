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Подольская сборная по футзалу стала победителем Школьной лиги Подмосковья

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Команда городского округа Подольск завоевала золото «Финала четырёх» по футзалу Школьной лиги Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В заключительном противостоянии сошлись коллективы из Подольска и Дмитрова. Сильнее оказались подольчане – 5:1.
«Просто шикарные соревнования. Мы в своём детстве могли только мечтать о такой Школьной лиге! Большое спасибо всем тем, кто создал этот турнир. Поддержка болельщиков просто прекрасная. Я сегодня как будто попал на матчи премьер-лиги», – сказал на церемонии награждения чемпион России по футболу, обладатель Суперкубка страны, бронзовый призёр чемпионата Европы Дмитрий Сычёв.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Лучшим игроком финального этапа лиги в составе команды Подольска признан Григорий Пурвин, а в составе сборной Дмитрова – Александр Карманов.

Посмотреть матчи «Финала четырёх», помимо Сычёва, пришли прославленные футболисты Евгений Алдонин, Дмитрий Булыкин и Александр Верижников.

На муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 тыс. юных спортсменов. Всего в соревнованиях Единой школьной лиги принимают участие представители 201 учебного учреждения из 13 муниципалитетов Подмосковья.

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Федеральная проверка признала Подмосковье готовым к пожароопасному сезону
29 апреля 2025, 19:06

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Подмосковье признали готовым к пожароопасному сезону. Об этом по результатам федеральной проверки заявил исполняющий обязанности председателя Комлесхоза Московской области Алексей Ларькин.
«Подведены итоги проверки Московской области к пожароопасному сезону 2025 года. Комиссия Федерального агентства лесного хозяйства с 14 по 25 апреля выборочно проверила лесопожарные станции и лесничества. В состав комиссии вошли представители Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу и Авиалесоохраны», – рассказал Ларькин.
В этом году проверка готовности региона к пожароопасному сезону проводилась по 30 критериям. Среди них – готовность лесопожарных формирований, техники, оборудования, снаряжения и инвентаря, создание необходимого резерва, укомплектованность штата лесопожарных формирований и другие.

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Запуск путепровода в Аникеевке решит проблемы более 25 тыс. жителей Красногорска
29 апреля 2025, 18:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Аникеевке запустили движение по новому путепроводу. Открытие долгожданной эстакады повысит транспортную доступность для более чем 25 тыс. жителей городского округа Красногорск.
Путепровод через железнодорожные пути – часть двухполосной транспортной развязки суммарной протяжённостью 1,4 км. Он обеспечит бесперебойное сообщение между двумя частями Аникеевки, разделёнными путями, разгрузит движение в посёлке Нахабино, улучшит выезд на Волоколамское шоссе для жителей жилых комплексов «Опалиха», «Лесобережный» и других. Помимо этого, развязка позволит комфортнее добираться до станции МЦД Аникеевка.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Интенсивность движения железнодорожного транспорта в Подмосковье очень заметная. Наша задача – строить там путепроводы. Сегодня открываем долгожданный объект в Аникеевке. Это касается тех, кто живёт в Красногорске. На очереди – следующие, которые позволят и в Люберцах, и в Пушкинском округе дальше решать проблемы, связанные со шлагбаумами. Очень часто из-за интенсивности движения они закрыты», – пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он отметил, что программа реализуется давно, и каждый год в её рамках сдают два – три ключевых путепроводов.
«Есть и те, которые на очереди – на территориях, нуждающихся в разгрузке региональных дорог. Это направление мы реализуем при поддержке федерального центра, который помогает нам, за что мы очень благодарны», – добавил глава региона.

Благодаря путепроводу в Аникеевке жители не будут подолгу стоять на переезде. Раньше это было одно из узких мест на Рижском направлении Московской железной дороги. В час пик интервалы между поездами составляли менее пяти минут. В 2023 году из-за строительства путепровода переезд закрыли, и, чтобы выехать на Волоколамское шоссе, водителям приходилось делать петлю длиной около 10 км. После открытия путепровода время в пути сократится в три раза – до пяти минут.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Помимо этого, в ближайшее время у станции МЦД Аникеевка обустроят парковочные пространства.

Сейчас в рамках развития МЦД в Подмосковье строят ещё два путепровода. Первый – в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа, движение по которому планируют запустить в конце года. Второй – в Опалихе городского округа Красногорск, открытие которого запланировано на лето будущего года.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Жителей Подмосковья поторопили с выбором летнего лагеря для детей
29 апреля 2025, 18:08

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области в летние каникулы откроют более 120 детских лагерей. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
Летняя оздоровительная кампания стартует в конце мая, уже начинается активная подготовка к ней. Родителям стоит позаботиться о путёвках в лагерь заранее.
«В летние каникулы в нашем регионе будут работать более 120 детских загородных лагерей. А для удобства родителей у нас есть портал, где собрана вся информация о каждом из них. Ежегодно летняя оздоровительная кампания региона охватывает свыше 100 тыс. детей», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Лагеря Московской области предлагают широкий спектр направлений: языковое, палаточное, спортивное, военно-патриотическое, музыкальное и другие. Каждый лагерь разрабатывает уникальные программы. Это позволяет детям не только отдохнуть и развлечься, но и развить свои таланты, приобрести новые навыки, подружиться с ровесниками.

В министерстве напомнили о возможности получения бесплатных путёвок для детей из семей с низким доходом, а также для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого можно подать заявление на региональном портале госуслуг.
«Детский лагерь «Литвиново» этим летом вновь примет детей участников спецоперации. Оставить заявку на бесплатную путёвку родители могут в администрации своего городского округа», – добавили в пресс-службе.
Подробную информацию о лагерях, условиях проживания и о подготовится к отдыху можно найти на портале.

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В Московской области ремонтируют более 100 км дорог по нацпроекту
29 апреля 2025, 18:07

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Покрытие более чем на 100 километрах региональных дорог обновляют в Московской области специалисты Мосавтодора в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», работа ведётся в 20 округах Подмосковья, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Дорожники меняют покрытие на 42 участках региональных дорог общей протяжённостью свыше 100 км. После укладки покрытия на обновлённых дрогах укрепят обочины и нанесут разметку», — сказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.
В настоящее время самый большой объём работ проводится на территории городского округа Коломна. Здесь уложат свыше 11 километров покрытия на пяти дорогах, расположенных как в черте города, так и в малых населённых пунктах.

Всего по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в текущем ремонтном сезоне в Подмосковье уложат около 840 километров нового покрытия более чем на 320 участках региональных дорог.

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Российско-китайский форум «АмурЭкспо» пройдет в Благовещенске и Хэйхэ
29 апреля 2025, 17:53

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 23 по 25 мая в Благовещенске (ДФО) и китайском городе Хэйхэ состоится российско-китайский экономический форум «АмурЭкспо» — выездная площадка Восточного экономического форума. Мероприятие нацелено на развитие всестороннего сотрудничества России, Китая, Беларуси и других стран, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Организаторами форума выступают правительство Амурской области и Фонд Росконгресс при поддержке МИД России, Минвостокразвития, Минсельхоза, Минэнерго, Минпромторга, Минстроя и других ведомств.

Деловая программа охватит темы международной торговли, интеграции в рамках БРИКС и ШОС, креативных индустрий, агропереработки, энергетики, инфраструктуры, финансов, туризма и культуры. Для гостей подготовлена обширная культурная и спортивная часть.

В Минсельхозпроде Московской области уточнили, что получить подробную информацию об участии можно на официальном сайте форума или по телефонам оргкомитета: 8 (800) 511-22-51, 8 (4162) 39-20-57, 7 (914) 550-33-17, 7 (914) 045-20-96.

Для подмосковных экспортеров продукции АПК актуальные данные о международных мероприятиях размещаются в Telegram-чате министерства.

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