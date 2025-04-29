Подольская сборная по футзалу стала победителем Школьной лиги Подмосковья

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда городского округа Подольск завоевала золото «Финала четырёх» по футзалу Школьной лиги Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В заключительном противостоянии сошлись коллективы из Подольска и Дмитрова. Сильнее оказались подольчане – 5:1.
Лучшим игроком финального этапа лиги в составе команды Подольска признан Григорий Пурвин, а в составе сборной Дмитрова – Александр Карманов.
Посмотреть матчи «Финала четырёх», помимо Сычёва, пришли прославленные футболисты Евгений Алдонин, Дмитрий Булыкин и Александр Верижников.
На муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 тыс. юных спортсменов. Всего в соревнованиях Единой школьной лиги принимают участие представители 201 учебного учреждения из 13 муниципалитетов Подмосковья.
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«Просто шикарные соревнования. Мы в своём детстве могли только мечтать о такой Школьной лиге! Большое спасибо всем тем, кто создал этот турнир. Поддержка болельщиков просто прекрасная. Я сегодня как будто попал на матчи премьер-лиги», – сказал на церемонии награждения чемпион России по футболу, обладатель Суперкубка страны, бронзовый призёр чемпионата Европы Дмитрий Сычёв.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Лучшим игроком финального этапа лиги в составе команды Подольска признан Григорий Пурвин, а в составе сборной Дмитрова – Александр Карманов.
Посмотреть матчи «Финала четырёх», помимо Сычёва, пришли прославленные футболисты Евгений Алдонин, Дмитрий Булыкин и Александр Верижников.
На муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 тыс. юных спортсменов. Всего в соревнованиях Единой школьной лиги принимают участие представители 201 учебного учреждения из 13 муниципалитетов Подмосковья.
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Лора Луганская