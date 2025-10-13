Подольская школа вошла в топ-3 в Подмосковье по сбору макулатуры

13 октября 2025, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Подольская школа №29 им. П.И. Забродина попала в тройку лидеров в Подмосковье по сбору макулатуры. Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, недавно ученики собрали более шести тонн вторичного сырья.







Сбор проводили в рамках экологического проекта «Разделяй и умножай». Благодаря школьникам, педагогам и родителям школа вошла в тройку лидеров среди областных образовательных организаций, которые вместе собрали более 45 тонн бумажных отходов.





Вторсырьё отправили на перерабатывающие предприятия, где оно получит вторую жизнь. Из собранной бумаги изготовят школьные тетради, бумажные полотенца, упаковочные материалы и многое другое.





Федеральный эколого-просветительский проект реализует Московское областное отделение Всероссийского общества охраны природы при поддержке Минэкологии России. Участниками проекта стали представители Москвы, Московской, Новосибирской, Ростовской и Ульяновской областей, а также Краснодарского края. Это 845 школ, 572 детсадов и 609 тысяч детей, собравших три миллиона килограммов макулатуры.