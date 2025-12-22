В Подмосковье расширили электронный сервис для предпринимателей
В Подмосковье расширили комплексный сервис для бизнеса в сфере контрольно-надзорной деятельности. Его запустили на региональном портале, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Сервис охватывает 47 видов регионального, муниципального и федерального контроля. В перечень добавили новый вид надзора — в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики.
Теперь бизнес может через одну электронную форму подать документы, оформить запись на консультацию или профилактический визит и решить вопросы без личных визитов в ведомства.
«Сервис стал еще удобнее для подмосковных предпринимателей», — отметила министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.Воспользоваться им можно на регпортале в разделе «Бизнесу» — «Прочее» — «Контрольно-надзорная деятельность». Сервис доступен для физических и юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей.
Для подачи заявки пользователю нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя и заполнить электронную форму. Сервис объединяет работу 12 ведомств и 56 муниципальных образований, включает более 6 000 документов по всем видам надзора — от уведомлений и ходатайств до актов и предписаний.