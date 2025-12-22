В Подмосковье расширили электронный сервис для предпринимателей

22 декабря 2025, 09:58

оригинал Фото: iStock/Liubomyr Vorona

В Подмосковье расширили комплексный сервис для бизнеса в сфере контрольно-надзорной деятельности. Его запустили на региональном портале, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Сервис охватывает 47 видов регионального, муниципального и федерального контроля. В перечень добавили новый вид надзора — в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики.



Теперь бизнес может через одну электронную форму подать документы, оформить запись на консультацию или профилактический визит и решить вопросы без личных визитов в ведомства.



«Сервис стал еще удобнее для подмосковных предпринимателей», — отметила министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.