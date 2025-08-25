Подольские «Бани Алексеева» выбраны лучшей общественной баней

25 августа 2025, 12:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Легендарный подольский банный комплекс «Бани Алексеева» получил звание лучшей общественной бани. Он победил в голосовании конкурса «Чистопар» «Правильная баня 2025», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Голосование длилось месяц. За победу боролись 16 участников из Тюмени, Москвы, Новороссийска, Екатеринбурга, Брянска и других городов. Подольские бани поддержали более 5 тыс. человек. Награждение прошло на главной сцене «БаняФеста» в Суздале.

«Это результат огромного труда нашей команды – людей, которые каждый день с душой встречают гостей, создают уют и делятся теплом. Для нас это не просто статус, а признание того, что банная культура, любовь к традициям и забота о людях важны и нужны. Общественная баня – сердце настоящей банной культуры», – сказал, принимая награду, депутат Совета депутатов городского округа Юрий Алексеев.