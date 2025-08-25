В Подольске завершают отделку новой пристройки к школе №29 на 200 мест

25 августа 2025, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В недавно возведённой пристройке к школе №29 Подольска завершается чистовая отделка кабинетов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Проложены все внутренние коммуникации, отопительная система, проведены вентиляция и водоснабжение. В кабинеты завезена современная мебель.

«Новая пристройка на 200 мест к школе №29 им. Петра Забродина станет ещё одним шагом к созданию более комфортных и современных условий для обучения детей», – сказала директор школы Елена Акимова.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск



«Школа № 29 – пример внедрения современных технологий. Там успешно реализуют инновационные методы, которые помогают ученикам раскрывать способности и добиваться высоких результатов на экзаменах и олимпиадах. Благодаря такому подходу она входит в зелёную зону рейтинга образовательных учреждений Подмосковья», – отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.