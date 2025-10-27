Андрей Воробьёв обозначил задачи по ЖКХ и безопасности Дня народного единства

27 октября 2025, 19:07

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провел оперативное совещание с представителями правоохранительных органов и профильных ведомств. Основные темы — обеспечение безопасности в период праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства и контроль за реализацией программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в пресс-службе Правительства региона.