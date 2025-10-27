Андрей Воробьёв обозначил задачи по ЖКХ и безопасности Дня народного единства
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провел оперативное совещание с представителями правоохранительных органов и профильных ведомств. Основные темы — обеспечение безопасности в период праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства и контроль за реализацией программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в пресс-службе Правительства региона.
Губернатор отметил, что в первые выходные ноября в муниципалитетах пройдет большое количество массовых мероприятий — в парках Подмосковья, домах культуры, концертных залах и на открытых площадках, поэтому необходимо усилить контроль за порядком и безопасностью жителей.
Отдельное внимание на совещании уделили модернизации системы ЖКХ. В регионе реализуют трехлетнюю программу по теплу, которая затронет более 6 млн жителей (1 100 объектах — 600 км сетей, 143 ЦТП и 246 котельных).
В текущем году ведут работы примерно на 500 объектах, меняют 336 км теплосетей, реконструируют 22 центральных тепловых пункта и 83 котельных.
Все ресурсоснабжающие организации Московской области переходят на новый стандарт работы, основанный на успешной модели «Мособлгаза». Внедряют цифровые технологии мониторинга, автоматизацию диспетчерских служб, установку датчиков и систем с элементами искусственного интеллекта. Это позволит сократить время реагирования на аварии примерно на 20%.
Также губернатор подчеркнул роль системы «Безопасный регион» в обеспечении общественного порядка. В Московской области работает более 162 000 камер видеонаблюдения, половина из которых оснащена функцией распознавания с помощью ИИ. До конца 2025 года планируют установить еще 3 000 новых камер.
