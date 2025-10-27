Продукция переработки фруктов и овощей Подмосковья стала популярнее за рубежом
За 10 месяцев 2025 года экспорт продукции переработки фруктов, овощей и орехов из Подмосковья составил 43 500 тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Основными покупателями продукции остаются страны СНГ и ближнего зарубежья — Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан. Также поставки ведут в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Монголию и Китай.
Ключевыми экспортёрами выступают подмосковные предприятия «Аграна Фрут» (Серпухов), «Мартин» (Электроугли) и «Агама Импэкс» (Истра). Их продукция востребована за счёт высокого качества. Благодаря современному оборудованию и налаженным логистическим цепочкам, компании активно реализуют свой экспортный потенциал.
Устойчивый рост экспорта подтверждает повышение конкурентоспособности агроперерабатывающей отрасли региона и растущий интерес к подмосковной продукции за рубежом.
