Продукция переработки фруктов и овощей Подмосковья стала популярнее за рубежом

27 октября 2025, 19:00

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

За 10 месяцев 2025 года экспорт продукции переработки фруктов, овощей и орехов из Подмосковья составил 43 500 тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.