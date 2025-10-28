В Чехове задержали двух мужчин, пытавших пенсионера ради квартиры

28 октября 2025, 09:14

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Двух жителей Чехова 33 и 36 лет, у одного из которых уже есть одна судимость, задержали полицейские за вымогательство квартиры у одинокого пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, сначала злоумышленники заставили своего 64-летнего знакомого жениться на их сообщнице, а потом убеждали его переоформить на неё права собственности на жильё.





«Сообщники подготовили все бумаги и заставляли пенсионера отправиться с ними к нотариусу, но пожилой мужчина отказался ставить подпись. Тогда злоумышленники силой усадили его в машину, отвезли на свой дачный участок, связали, подвесили к потолку в бане и начали избивать, требуя подписать документы. Не получив желаемого, они заставили пенсионера выпить бутылку водки и после этого отпустили», — говорится в сообщении.