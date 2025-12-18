Подольские хирурги первыми в Подмосковье стали использовать ИИ при операциях
В Подольской областной клинической больнице стартовал новый этап развития эндоскопической службы. Работу в операционном отделении начал модуль искусственного интеллекта ArtInCol, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Там отметили, что подольские врачи первыми в Подмосковье протестировали новинку и оценили её возможности при проведении эндоскопических операций.
«Этот прибор – как прицел у охотника: с прицелом он лучше видит свою добычу. Эндоскописту искусственный интеллект подсвечивает возможные проблемные зоны, некие образования, которым следует уделить внимание», – сказал заведующий эндоскопическим отделением больницы Агарон Айвазян.ArtInCol разработали российские учёные. Устройство представляет собой компактный блок с программным обеспечением, который легко подключить к современному эндоскопическому оборудованию. Длительного обучения для работы с прибором не требуется.
В перспективе планируется оснастить модулем искусственного интеллекта ArtInCol и другие операционные отделения стационара.