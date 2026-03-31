Подольские кадеты посетили фармацевтический завод «ЗиО‑Здоровье»

31 марта 2026, 17:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

31 марта ученики 5-го кадетского класса Росгвардии школы №18 имени Подольских курсантов побывали на экскурсии в ЗАО «ЗиО‑Здоровье». Современное фармацевтическое предприятие выпускает широкий спектр лекарственных препаратов, сообщаеь пресс-служба администрации городского округа.





Производственные мощности завода впечатляют: ежегодно здесь выпускают 2,2 миллиарда таблеток и капсул. Специализированное оборудование упаковывает продукцию со скоростью 260 блистеров в минуту, а два цеха в совокупности производят 150 тысяч упаковок в сутки.



Кадеты ознакомились с полным производственным циклом — от начальной стадии до готовой продукции. Школьники увидели, как высокотехнологичное оборудование превращает сырье в лекарства, которые затем поступают в аптеки.



«Очень интересно увидеть всё своими глазами! Больше всего поразили машины: они работают так быстро, что за ними сложно уследить», — поделился впечатлениями кадет Евгений Иванов.