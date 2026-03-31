В Одинцове открылась выставка художников-педагогов
Выставка «Учитель, воспитай ученика» открылась в культурно-спортивном центре «Мечта» в Одинцове в субботу, 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В экспозицию вошли работы художников-преподавателей Одинцовского округа.
«Эта выставка — не просто собрание картин. Она отражает единство педагогических принципов и многогранность творческих поисков наших педагогов. Посетители могут проследить, как личный творческий путь учителя обогащает и вдохновляет его учеников», — рассказали организаторы выставки.Выставка будет работать несколько недель. Вход свободный. Возрастных ограничений нет.
Адрес культурно-спортивного центра «Мечта»: город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом №38.