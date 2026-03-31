Университет Вернадского вошел в топ-2 рейтинга трудоустройства выпускников
Российский государственный университет народного хозяйства имени В.И. Вернадского, расположенный в Балашихе, занял второе место в национальном рейтинге трудоустройства выпускников магистратуры по направлению «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Итоговый индекс вуза составил 1,57. Рейтинг опубликован на портале «Работа России» в рамках реализации национального проекта «Кадры». Национальные рейтинги рассчитываются с 2025 года по поручению Президента Российской Федерации.
Позиция учебного заведения определяется на основе двух ключевых показателей: доли трудоустроенных выпускников через два года после окончания обучения и их медианной заработной платы на второй год работы. В 2026 году рейтинг впервые составлен по 52 укрупненным группам специальностей.
В университете подчеркнули, что высокое место в рейтинге стало результатом совместной работы преподавателей, научных сотрудников, партнеров-работодателей и студентов, которые осознанно выбирают профессию и успешно реализуют себя в агропромышленном комплексе.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что рейтинговая система позволяет оценить востребованность выпускников конкретного профиля на рынке труда. Успех Университета Вернадского подтверждает, что его выпускники-магистры не только трудоустраиваются по специальности, но и получают достойную заработную плату, внося вклад в развитие аграрного сектора страны.
