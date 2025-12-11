Подольские каратисты взяли восемь медалей на Кубке России в Краснодаре
На Кубке России по киокусинкай, который проходил в Краснодаре с 5 по 8 декабря и собрал сильнейших спортсменов страны, отличились представители спортивного клуба «Подольск — Додзё», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Команда Московской области вновь показала высокий уровень подготовки. В копилке подольчан — восемь наград: Владислав Ли, Владимир Олехов и Стивин Абугу стали чемпионами; Серго Арменян, Иван Комаров и Никита Закаблук завоевали серебро; Данила Белышев и Илья Иванников — бронзу.
В «Подольск — Додзё» занимаются около тысячи спортсменов. Ранее воспитанники клуба уже подтвердили свой статус, привезя 12 медалей с чемпионата и первенства мира.
