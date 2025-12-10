В Детском центре малышке устранили косую расщелину лица

10 декабря 2025, 17:33

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Хирурги Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске провели операцию семимесячной девочке с косой расщелиной лица. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.





Это тяжёлая врождённая патология, при которой дефект проходит наискосок, затрагивая нос, веко и внутренний угол глаза. Такая аномалия может привести к нарушению функции век, деформации носа, а в будущем вызвать психологический дискомфорт.

«В центр поступила маленькая пациентка с косой расщелиной, которая включала дефекты крыла носа, медиального угла глаза и века. Хирурги выполнили коррекцию мягких тканей, восстановили анатомию носа и века. Тем самым они предотвратили функциональные нарушения и создали основу для нормального развития ребёнка», – говорится в Telegram-канале ДКЦ.