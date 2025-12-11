В Подмосковье задержали организатора подпольной нарколаборатории
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
39-летнего жителя Ямало-Ненецкого округа задержали в округе Люберцы по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, мужчина нашёл в даркнете предложение создать нарколабораторию. Ему велели снять помещение, перевести 500 тысяч рублей на криптокошелёк кураторов, и за это предоставили технологию изготовления запрещённых веществ, а также сырьё и оборудование.
«Мужчина снял дом в деревне Бор Сергиево-Посадского округа. А арест произошёл в лесу под Люберцами, где кураторы спрятали в тайнике вакуумный насос для лаборатории», — говорится в сообщении.В арендованном доме полицейские обнаружили различные колбы, средства химзащиты, электронные весы, ёмкости с химическими жидкостями и четыре контейнера с коричневым веществом. Проверка содержимого одного из контейнеров показала, что это мефедрон общим весом около 800 граммов. Остальное вещество проверят в ходе следствия.