В Подмосковье задержали организатора подпольной нарколаборатории

11 декабря 2025, 09:12

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

39-летнего жителя Ямало-Ненецкого округа задержали в округе Люберцы по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина нашёл в даркнете предложение создать нарколабораторию. Ему велели снять помещение, перевести 500 тысяч рублей на криптокошелёк кураторов, и за это предоставили технологию изготовления запрещённых веществ, а также сырьё и оборудование.





«Мужчина снял дом в деревне Бор Сергиево-Посадского округа. А арест произошёл в лесу под Люберцами, где кураторы спрятали в тайнике вакуумный насос для лаборатории», — говорится в сообщении.