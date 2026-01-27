В Клину на случай морозов оборудуют три палатки для обогрева горожан
В Клину установят надувные палатки, которые оборудуют тепловыми пушками и генераторами. Там при понижении температуры воздуха горожане смогут отдохнуть и согреться горячим чаем, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В администрации муниципалитета состоялось рабочее совещание, на котором обсудили меры по обеспечению комфорта жителей в случае ухудшения погоды.
Специальные палатки выделил Мособлпожспас. Специалисты предложили установить их в самых посещаемых местах города. Первую разместят на привокзальной площади, вторую – в районе торговых рядов на Советской площади.
«Все службы переведены в режим повышенной готовности. Мы готовы к любому сценарию погоды. Если будет нужно, поставим точки обогрева там, где они действительно будут нужны людям», – сказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Клин Василий Власов.
Каждую палатку для поддержания бесперебойной работы будут обслуживать два человека. Места обогрева также оборудуют в Высоковске.
Отдельную палатку решили использовать в качестве штаба для оперативного управления всеми процессами на месте. Во вторник её уже разместили на парковке у главного входа в Сестрорецкий парк.