Юная тяжелоатлетка Врагова из Подмосковья выиграла первенство мира

Видео: пресс-служба Минсопрта МО
Спортсменка из Богородского округа Софья Врагова стала лучшей в рывке на первенстве мира по тяжелой атлетике среди девушек 13-17 лет в весовой категории более 81 килограмма, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«По итогам выступления Софья Врагова поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в рывке, заняла пятое место толчке и стала четвертой по сумме набранных баллов», — говорится в сообщении.В ходе выступления на первенстве Софья Врагова также поставила новые рекорды России: дважды в рывке, когда подняла 96 и 100 килограммов, а также в сумме 213 кг.
Софья Врагова занимается в спортшколе города Старая Купавна Богородского округа, её тренирует Владимир Сущак.
Первенство мира по тяжелой атлетике проходило с 30 апреля по 5 мая в столице Перу Лиме.
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