Подольские МФЦ с начала года предоставили более 395 тысяч услуг

13 октября 2025, 12:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г .о. Подольск

В МФЦ Подольска за девять месяцев 2025 года предоставили жителям свыше 395 тысяч услуг. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.







Самой большой популярностью пользовались операции по регистрации недвижимости и постановке на кадастровый учет, оформлению выписок из домовой книги, созданию учётных записей на портале госуслуг, а также процедуры выдачи и замены паспортов.





Сейчас для жителей муниципалитета доступно более 370 государственных, региональных и муниципальных сервисов, часть из них предоставляют в онлайн-формате.





МФЦ развивают дополнительные сервисы для населения. Так, в филиалах проводят курсы компьютерной грамотности, консультации по работе с онлайн-сервисами, информируют о мерах защиты от мошенничества. А в рамках проекта «Активное долголетие» помощь получили порядка 60 жителей. Для льготных категорий граждан организовали более десятка выездных приёмов на дому.