В Детском центре им. Рошаля малышке устранили сразу два порока сердца

Фото: t.me/roshal_kids
Сердечно-сосудистые хирурги Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля провели малышке операцию по одномоментному устранению сразу двух пороков сердца. Об этом сообщается в ТГ-канале клиники.
«Кате пять месяцев. Она поступила к нам с двумя врождёнными пороками сердца – коарктацией аорты и дефектом межжелудочковой перегородки. При подобной патологии аорта – самый крупный сосуд в организме – сужен. В результате повышается артериальное давление в верхней половине тела, в том числе сосудах головного мозга. Кроме того, нарушается кровоток нижележащих отделов», – пояснили в ДКЦ.Хирурги одновременно устранили девочке оба порока. Они провели операцию по расширению аорты и закрытию дефекта межжелудочковой перегородки в условиях искусственного кровообращения. Хирургическое вмешательство прошло успешно.
Сейчас малышку уже выписали домой под наблюдение кардиолога.
Читайте также:
Подмосковные школы паллиативного пациента за год обучили более 1 тыс. человек
Подмосковные врачи спасли девушку, дошедшую из-за диеты до анорексии
В Орехово-Зуеве 12 медиков приняли сложные роды у женщины с тромбозом вен
Лора Луганская