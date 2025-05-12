Подольские певцы приняли участие в духовно-патриотическом фестивале

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Вокальные коллективы из Подольска «Традиция» и «Зазнобы» приняли участие в VI Открытом межрегиональном фестивале духовно-патриотической музыки, патриотической и народной песни «Помнит сердце, не забудет никогда», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Ансамбль «Традиция», в котором поют участники программы «Активное долголетие», исполнил казачью песню «В чистом поле» и песню Валентины Толкуновой «Ангел мой». А «Зазнобы» спели попурри из военных песен и «Горит свечи огарочек», — говорится в сообщении.За участие в фестивале оба ансамбля получили благодарность от настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы. Кроме того, вокалисты посетили храм, где крестили святую Матрону, и посвящённый ей музей.
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