Подольские танцоры завоевали 10 наград конкурса «МореРОСТа» в Сочи
Хореографический ансамбль «Радужный» и ансамбль «Радужные ребята» из Подольска успешно выступили на I Всероссийском фестивале-конкурсе «МореРОСТа». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Оба коллектива представляют Культурно-просветительский центр «Дубровицы». Конкурс проходил в Сочи. По итогам состязания подольчан наградили дипломами лауреатов различных степеней и специальными наградами жюри.
Так, лауреатами I степени стали ансамбль «Радужный» с танцем «Матурзар» и ансамбль «Радужные ребята» с танцем «Белгородская потеха». Специальный диплом «За сохранение и распространение народных традиций» вручили обоим коллективам.
