Всероссийский турнир по кобудо собрал в Подольске более 250 спортсменов

23 марта 2026, 10:14

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Кубок Всероссийской федерации кобудо состоялся в Подольске в субботу, 21 марта. Участниками соревнований стали более 250 спортсменов из 12 российских регионов. Обэтом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Кобудо — это вид спорта, представляющий из себя боевое искусство с использованием традиционного оружия и различных подручных предметов, включая деревянный шест, нунчаки, весло, серп и металлический трезубец.





«Соревнования проводились в разных возрастных категориях — от семи до 58 лет. Зрители увидели показательные выступления и полноконтактные поединки в защитной экипировке», — говорится в сообщении.