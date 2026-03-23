Всероссийский турнир по кобудо собрал в Подольске более 250 спортсменов
Кубок Всероссийской федерации кобудо состоялся в Подольске в субботу, 21 марта. Участниками соревнований стали более 250 спортсменов из 12 российских регионов. Обэтом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Кобудо — это вид спорта, представляющий из себя боевое искусство с использованием традиционного оружия и различных подручных предметов, включая деревянный шест, нунчаки, весло, серп и металлический трезубец.
«Соревнования проводились в разных возрастных категориях — от семи до 58 лет. Зрители увидели показательные выступления и полноконтактные поединки в защитной экипировке», — говорится в сообщении.В рамках турнира состоялось также вручение чёрных поясов и приём в ряды спортивной федерации новых атлетов.