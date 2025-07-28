Подольские учёные взяли образцы тутового шелкопряда для изучения его пород
Учёные расположенного в Подольске Института им. Л.К. Эрнста проверили генетические ресурсы тутового шелкопряда в Ставропольском крае. Они взяли образцы полезных насекомых, используемых для изготовления шёлка, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Рабочий выезд на Станцию шелководства на Ставрополье провели в рамках проекта «Развитие сети биоресурсных коллекций сельскохозяйственных животных». Там учёные провели отбор образцов восьми видов тутового шелкопряда Bombyx mori. Эти образцы используют для проведения молекулярно-генетического анализа, изучения геномного разнообразия и характеристики пород шелкопряда. Результаты получены при финансовой поддержке Минобрнауки России», – рассказали в администрацииКак напомнили в пресс-службе, в природе тутовый шелкопряд почти не встречается. Это полностью одомашненный вид, который человек разводит на протяжении тысячелетий. Гусеницы перед окукливанием плетут коконы из непрерывной шёлковой нити длиной от 300 до 1500 м. Она и служит сырьём для изготовления шёлка.