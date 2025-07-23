В Подольске модернизируют теплосети и переводят котельные на газ

23 июля 2025, 09:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Городском округе Подольск активно готовятся к осенне-зимнему периоду. На объектах теплоснабжения и в соцучреждениях ведутся плановые работы, сообщил глава округа Григорий Артамонов.