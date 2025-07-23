В Подольске модернизируют теплосети и переводят котельные на газ
В Городском округе Подольск активно готовятся к осенне-зимнему периоду. На объектах теплоснабжения и в соцучреждениях ведутся плановые работы, сообщил глава округа Григорий Артамонов.
В рамках инвестпрограммы «Подольской теплосети» заменили насосы, котлы и запорную арматуру. Все котельные оборудованы датчиками температуры и давления, данные с которых поступают в режиме реального времени в диспетчерскую службу предприятия, ЕДДС и Минэнерго. До начала отопительного сезона аналогичные приборы установят на центральных тепловых пунктах.
Кроме того, оставшиеся угольные котельные переводят на газ, что, по словам Артамонова, позволит сделать теплоснабжение более стабильным и экологичным.
Также в Подольске реализуют пилотный проект «Цифровая котельная». Он предусматривает использование цифровых технологий для дистанционного контроля и анализа работы объектов, что помогает быстрее реагировать на возможные сбои.
По словам главы округа, благодаря модернизации уже снизилось количество технических сбоев при гидравлических испытаниях. Частные ресурсоснабжающие организации должны завершить подготовку к отопительному сезону до 12 августа.
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