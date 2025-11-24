Подольские волейболисты победили в матче чемпионата Московской области
Команда «Пахра Подольск» одержала победу в игре с представителями клуба «Мытищи». Матч состоялся в рамках чемпионата Московской области по волейболу среди мужчин. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Игра проходила на площадке спортшколы «Пахра». Подольчане одолели соперников со счётом 3:0.
«Ребята выложились на полную, показали отличный командный дух и сплоченность. Это прекрасный стимул для нас идти дальше и готовиться к следующим матчам», — отметил капитан команды «Пахра Подольск» Александр Зайцев.Всего в чемпионате Московской области по волейболу принимают участие восемь команд. Матчи проводятся в двух подгруппах. Игры в рамках плей-офф, в ходе которых определится победитель, будут проходить в апреле.