В Химках благоустроили дворы и установили новые детские площадки
В микрорайоне Новогорск–Планерная прошёл большой обход территории, в ходе которого жители вместе с представителями администрации оценили результаты благоустройства. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава г.о. Химки.
В этом году здесь обновили семь дворов и установили четыре современные детские площадки. Во дворах домов №7 и №9 на улице Машинцева появились новые игровые зоны, уложен асфальт, отремонтированы тротуары, нанесена парковочная разметка и высажены кустарники. Дети, которые стали главными экспертами во время обхода, отметили, что площадки им нравятся — и это лучший показатель проделанной работы. Жители высказали предложения по дальнейшему развитию микрорайона, и все они будут учтены. Власти продолжат практику подобных обходов в разных районах.
Во время встречи с жителями улиц Машинцева, Молодёжная, Лавочкина и Юбилейный проспект был затронут один из самых болезненных и актуальных вопросов — остановки общественного транспорта. В рамках региональной программы трансформации нестационарных торговых объектов в Химках демонтировали более ста торговых точек, работавших с нарушениями, в том числе те, что располагались в составе остановочных пунктов. До конца года взамен появятся новые благоустроенные остановки: закупка павильонов и монтаж уже находятся на финальной стадии.
Отдельное внимание жители обратили на качество ремонта дорог. На улице 9 Мая подрядчик уложил верхний слой асфальта, однако вскоре появились ямы. Пробы покрытия отправили на экспертизу, и анализ показал несоответствие ГОСТу. Примерно 30% покрытия пришлось снять. Работы не будут приняты, пока ремонт не выполнен качественно. Сейчас специалисты также очищают ливневые канализации.
Обсудили и предстоящий зимний сезон. В округе в рамках программы губернатора «Зима в Подмосковье» будет открыто более 20 ледовых площадок. Главная из них расположится в сквере Юбилейный — монтаж уже идёт. Также выбрано место для главной новогодней ёлки: её установят над фонтаном внутри Театрального катка.
Читайте также: