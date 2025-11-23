В Химках благоустроили дворы и установили новые детские площадки

23 ноября 2025, 12:24

В Химках обсудили транспорт, качество дорог и подготовку к зиме

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В микрорайоне Новогорск–Планерная прошёл большой обход территории, в ходе которого жители вместе с представителями администрации оценили результаты благоустройства. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава г.о. Химки.