В мотопробеге к 244-летию Подольска участвовали более 150 байкеров
Подольские мотоциклисты закончили сезон масштабным мотопробегом. В преддверии 244-летия города по улицам проехали свыше 150 байкеров, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сегодня мы не просто закрываем сезон, а отдаём дань уважения героям, которые подарили нам мирное небо. Это дань памяти и гордости за нашу страну, за Великую Победу, которой в этом году исполнилось 80 лет», – сказал президент Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» городского округа Подольск Дмитрий Гончаров.
«За моими плечами 31 мотосезон, и каждый – это история, написанная ветром и дорогой. Я состою в сообществе «Мотоветер», с 15 лет живу мотоциклом. Это не просто средство передвижения, это моя жизнь. За сезон я проезжаю порядка 20 тысяч километров, впитывая каждый километр свободы», – сказал подольчанин Олег Куколов.Мотопробег стартовал и финишировал у торгово-развлекательного центра «Кварц». Участников и зрителей угощали солдатской кашей и горячим чаем.