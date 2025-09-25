Достижения.рф

В Подольске задержали неадеквата, избившего женщину при ребёнке

В Подольске задержали 47-летнего жителя Тульской области, который в магазине «Пятёрочка» напал на женщину при её ребёнке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Инцидент произошёл на кассе, когда малыш плакал, и мужчина стал угрожать ребёнку. 46-летняя мать, Светлана, попыталась заступиться за сына, после чего злоумышленник ударил её локтем в лицо и столкнул головой о стену.

Нападавший вёл себя агрессивно и неадекватно. Его действия зафиксировали на видео, которое быстро разошлось в сети.

Мужчину задержали правоохранительные органы. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Анастасия Чинкова

