В Подольске пенсионеры-поджигатели устроили в банке пиротехническое шоу

27 сентября 2025, 15:31

В банке Подольска пенсионеры устроили поджог пиротехники по указанию мошенников

Фото: Istock/InfinitumProdux

В Подольске пара пенсионеров, 74 и 73 лет, устроила поджог пиротехники в банковском отделении. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Осторожно, новости».