В Подольске пенсионеры-поджигатели устроили в банке пиротехническое шоу
В Подольске пара пенсионеров, 74 и 73 лет, устроила поджог пиротехники в банковском отделении. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Сообщается, что пенсионер вошёл в зал обслуживания и начал жечь петарды, которые он принёс с собой. Его супруга в это время снимала все действия на видеокамеру мобильного телефона. Сотрудники банка сразу же сообщили о происшествии в полицию.
Прибывшие наряды задержали обоих участников инцидента. В результате короткого задымления и работы пиротехники никто из посетителей и работников отделения не пострадал. Материальный ущерб ограничился незначительными повреждениями.
Правоохранители предполагают, что пенсионеры действовали по указанию телефонных мошенников. Злоумышленники, вероятно, ввели пожилых людей в заблуждение и под каким-то предлогом убедили их совершить эти действия.
