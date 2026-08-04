В Видном ищут подрядчика на благоустройство Советской площади
Советскую площадь в городе Видное Ленинского округа планируют благоустроить. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Соответствующее извещение разместили в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.
Проект благоустройства победил на Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений.
«Подрядчику предстоит выполнить работы на площади 1,9 гектара. Завершить благоустройство нужно в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 333 миллиона 464 тысяч 25 рублей 52 копейки. Заявки принимаются до 17 августа. Финансирование предусмотрено из федерального, регионального и окружного бюджетов.