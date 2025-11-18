Подольские юниоры завоевали 13 медалей на соревнованиях по универсальному бою

18 ноября 2025, 16:44

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Две золотые, шесть серебряных и пять бронзовых медалей завоевали представители Подольска на Всероссийских соревнованиях по универсальному бою среди юношей и девушек 12–17 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Турнир проходил в Тольятти. От Подольска выступали воспитанники местного клуба рукопашного боя «Патриот».





«Обе золотые награды завоевал Юрий Барц. По два серебра выиграли Артём Акимов и Руслан Безносов. По одной серебряной и одной бронзовой медали получили Владимир Филимонов и Георгий Афанасьев. Кроме того, бронзу взяли Святослав Бударов, Вадим Блинов и Артёма Борзенков», — говорится в сообщении.