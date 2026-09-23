Подольский драматический театр откроет сезон премьерой спектакля «Вечер»
Подольский драматический театр откроет свой 17-й сезон премьерой спектакля «Вечер» по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе театра.
Режиссёр новой постановки – артист театра Сергей Уст. Это не первый его опыт как режиссёра-постановщика. В прошлом сезоне Уст представил премьеру семейного спектакля «Приключения Фёклы Чемодановой».
Для своей второй режиссёрской работы в PDK Drama Сергей выбрал пьесу «Вечер». В центре сюжета – судьба трёх стариков в опустевшей деревне. Пьеса не раз ставилась на российской сцене, и Уст предлагает свою трактовку.
«Произведение Алексея Дударева затрагивает темы одиночества, ответственности, раскаяния, ценности человеческих отношений и связи с родной землей. Всё это есть и в нашем спектакле. Но мы хотим донести до зрителя, что даже в горе есть место простым радостям. В жизни всегда есть надежда и светлые моменты», – отметил постановщик.Премьерные показы пройдут 3, 4 и 18 октября. Начало – в 18:00.
Помимо этого, в 17-м сезоне зрителей PDK Drama ждёт премьера спектакля «Антигона» в постановке Олега Ефремова, которая запланирована на ноябрь.
Также осенью подольчане вновь встретятся с артистами театра «Геликон-опера». Они исполнят популярные арии из мировых опер.
Творческая история PDK Drama началась в 2010 году. Основу труппы сегодня составляют выпускники театральных вузов Москвы.