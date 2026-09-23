Подведены итоги выборов в Мособлдуму по единому избирательному округу
Избирком Московской области признал выборы депутатов Мособлдумы по единому избирательному округу состоявшимися и действительными. Об этом было объявлено на заседании Мособлизбиркома.
В региональный парламент по единому избирательному округу избраны 25 депутатов. Большинство получила «Единая Россия» – 17 депутатов. Далее следуют КПРФ – четыре, ЛДПР – два и «Новые люди» – два.
На ближайшем заседании Мособлизбирком установит общие результаты выборов. Итоги подведут на основании протокола о результатах выборов депутатов по единому избирательному округу и протоколов окружных комиссий о результатах выборов депутатов по одномандатным округам.
Выборы депутатов Московской областной Думы проходили 18-20 сентября. В голосовании участвовали 3 198 015 избирателей. Это 51,58% от внесённых в списки.
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