Подведены итоги выборов в Мособлдуму по единому избирательному округу

23 сентября 2026, 14:33

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Избирком Московской области признал выборы депутатов Мособлдумы по единому избирательному округу состоявшимися и действительными. Об этом было объявлено на заседании Мособлизбиркома.