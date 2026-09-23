Щёлковские хирурги спасли пациентку с редкой формой внематочной беременности

23 сентября 2026, 13:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Щёлковского перинатального центра сохранили репродуктивное здоровье пациентки с редкой формой внематочной беременности. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Скорая помощь экстренно доставила в стационар женщину с жалобами на тянущие боли внизу живота. Домашний тест на беременность оказался положительм. Проведённое в центре УЗИ показало левостороннюю трубную беременность, что подтвердил лабораторный анализ ХГЧ.



Однако уже в операционной был установлен точный и очень редкий диагноз – левосторонняя яичниковая беременность с разрывом сосудов. При такой форме внематочной беременности оплодотворённая яйцеклетка развивается не в матке, а в ткани яичника или на его поверхности. Опасность заключается в развитии массивного внутрибрюшного кровотечения.

«Такая патология встречается крайне редко – на её долю приходится 0,2% от общего числа всех беременностей. Несмотря на сложность ситуации, команда действовала молниеносно и ювелирно. Операция длилась всего 35 минут. За это время хирурги остановили внутрибрюшное кровотечение, сохранили яичник и репродуктивное здоровье пациентки», – рассказала заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Наталья Жаркова.