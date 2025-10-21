Подольский хор «Гравитация» стал лауреатом Всероссийского хорового фестиваля

21 октября 2025, 08:58

Фото: пресс-служба администрации г.о Подольск

Народный коллектив «Академический хор "Гравитация"» Культурно-просветительского центра «Дубровицы» из Подольска завоевал диплом лауреата III степени на окружном этапе XI Всероссийского хорового фестиваля по ЦФО, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







Прослушивания прошли 19 октября в концертном зале Тверского музыкального колледжа имени М. П. Мусоргского. В конкурсе приняли участие 20 хоров из Москвы, Московской, Белгородской, Костромской, Смоленской, Владимирской, Тамбовской, Тульской и Тверской областей.



Подольский коллектив представил произведения Арво Пярта «Богородице Дево, радуйся», Владимира Синенко «Победа» и сцену из оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин».



Ранее хор успешно выступил на муниципальном и областном этапах и вышел на всероссийский уровень. Руководит коллективом Ирина Нестеренко, хормейстер — Александр

Богданович, концертмейстер — Вадим Жеков.



Фестиваль является одним из крупнейших проектов Всероссийского хорового общества и объединяет лучшие коллективы страны. По итогам окружного этапа определили участников, которые представят Центральный федеральный округ в финале.