Подольский невролог рассказала, когда головная боль – повод обратиться к врачу

11 сентября 2026, 22:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Головная боль – одна из самых частых причин обращения к неврологу. Врачи часто делят такие боли на две большие группы: первичные и вторичные, когда подобное состояние является симптомом другого заболевания.





Не всегда головная боль требует срочных мер. Но есть сигналы опасности, при которых нужно как можно скорее обратиться за помощью, сообщила заведующая неврологическим отделением обособленного структурного подразделения №1 Подольской областной клинической больницы Заира Гасанова.

«Нельзя медлить, если боль возникла внезапно и очень интенсивно; появились другие тревожные симптомы: лихорадка, напряжение мышц шеи, нарушения зрения, речи, слабость или онемение в конечностях; если боль нарастает и не снимается привычными обезболивающими; если она возникла после травмы головы или впервые появилась в возрасте старше 50 лет», — перечислила Гасанова.