Подольский роддом получил десять единиц нового оборудования

08 июля 2026, 12:35

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Десять единиц медицинского оборудования получил Подольский родильный дом с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Обновление и расширение парка медтехники проводится по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья 2023–2027 гг.».



