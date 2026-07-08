Подольский роддом получил десять единиц нового оборудования
Десять единиц медицинского оборудования получил Подольский родильный дом с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Обновление и расширение парка медтехники проводится по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья 2023–2027 гг.».
Ультразвуковая техника приставлена стационарной моделью экспертного класса V7‑RUS корейского производства и российской передвижной моделью РуСкан 70П.«Роддом получил, в частности, универсальный электромеханический операционный стол, неонатальный аппарат искусственной вентиляции лёгких, диагностические УЗИ-системы двух разновидностей, аппарат ингаляционной анестезии для взрослых и детей и пять прикроватных мониторов», — говорится в сообщении.