В Подмосковье предложили учредить почётное звание для мастеров народных промыслов

08 июля 2026, 12:27

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

В балашихинском Доме культуры «Кучино» провели круглый стол по сбору наказов в сфере культуры в новую народную программу «Единой России». В числе инициатив – учреждение нового звания «Почётный работник народных художественных промыслов Московской области», сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.





В Подмосковье работают 19 организаций, 11 из которых включены в федеральный перечень и получают господдержку.

«Меры поддержки для предприятий НХП разработаны и на региональном уровне. Это возмещение затрат на жилищно-коммунальные услуги и аренду, льготные займы, субсидии и многое другое. Кроме того, мы установили День народных художественных промыслов Подмосковья 29 декабря. Следующий шаг – наказ о почётном звании. Обязательно включим его в народную программу», – отметил председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

И. Брынцалов (в центре) (Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО)