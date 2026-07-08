В Подмосковье предложили учредить почётное звание для мастеров народных промыслов
В балашихинском Доме культуры «Кучино» провели круглый стол по сбору наказов в сфере культуры в новую народную программу «Единой России». В числе инициатив – учреждение нового звания «Почётный работник народных художественных промыслов Московской области», сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.
В Подмосковье работают 19 организаций, 11 из которых включены в федеральный перечень и получают господдержку.
«Меры поддержки для предприятий НХП разработаны и на региональном уровне. Это возмещение затрат на жилищно-коммунальные услуги и аренду, льготные займы, субсидии и многое другое. Кроме того, мы установили День народных художественных промыслов Подмосковья 29 декабря. Следующий шаг – наказ о почётном звании. Обязательно включим его в народную программу», – отметил председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.
Парламентарий напомнил, что Подмосковье лидирует по объёму производства и по реализации изделий художественных промыслов. Среди известных на весь мир изделий, созданных в регионе, – гжельский и дулёвский фарфор, русская матрёшка, жостовские подносы и павлопосадские платки.
От коллектива КОФ «Палитра» поступила ещё одна инициатива – построить Детскую школу искусств в микрорайоне Центр-2 в Балашихе. Предложение внесла помощник гендиректора фабрики Анастасия Зверева.
По словам главы Балашихи, секретаря местного отделения «Единой России» Сергея Юрова власти проработают вопрос обеспечения детей доступным дополнительным образованием в этом районе, где активно ведётся жилая застройка.
Народная программа, с которой единороссы победили на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, в Московской области выполнена на 98%. Сейчас проводится сбор наказов в новый программный документ. От жителей региона уже поступило более 200 000 предложений.
Свои инициативы можно внести на сайте, по телефону «горячей линии» 8 (800) 200-89-50 или в общественных приёмных партии во всех муниципалитетах региона.