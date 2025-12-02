Подольский роддом провёл мастер-классы для будущих мам

02 декабря 2025, 15:23

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

День открытых дверей Подольского роддома состоялся 1 декабря на площадке ДК «Октябрь». Для гостей провели мастер-классы по родам и пеленанию младенцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В мероприятии приняли участие около 100 беременных женщин и тех, кто пока только планирует обзаводиться детьми.





«На мастер‑классах подробно рассказали о процессе родов, показали, как менять памперс, пеленать младенца, и правильно кормить грудью. Будущим мамам также вручили наборы пробников со средствами по уходу за собой и малышом», — говорится в сообщении.